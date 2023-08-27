САУ «Мальва» закончила госиспытания и ушла в производство

Артустановка «Мальва» может работать в режиме одновременного огневого налета и обладает улучшенной маневренностью.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва» успешно завершила госиспытания. Следующий этап - изготовление первой промышленной партии этих машин. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал разработчик самоходного артиллерийского орудия «Мальва».

«В настоящее время успешно завершены государственные испытания и идет изготовление установочной партии машин», - сообщил он.

Также разработчик отметил, что создание артиллерийской установки именно на автомобильном шасси кратно сокращает стоимость орудия. Создание обходится значительно дешевле, чем с использованием гусеничного шасси.

Ранее колесная гаубица «Мальва» показала углы вертикальной наводки орудия на форуме «Армия-2023», который проходил в Кубинке с 14 по 20 августа. Боезапас САУ 2С43 «Мальва» состоит из нескольких десятков снарядов, а скорострельность составляет более семи выстрелов в минуту.