В Пекине в рамках фестиваля российского кино показали «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Российский зритель также скоро ознакомится с китайскими картинами в рамках фестиваля китайского кино, открывшегося в Москве.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве стартовал фестиваль китайского кино. Научная фантастика, комедии, документальные ленты - все картины на языке оригинала. Тем временем китайские зрители уже оценили наши фильмы: дни российского кино завершились в Пекине, там показали шесть кинолент, в том числе спортивные драмы. Одной из таких стал фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» о триумфальном послевоенном турне московского «Динамо» по Великобритании.

Вопреки стараниям Запада, нашу культуру на Востоке не только не отменяют, но и очень ждут. Отечественные киноленты, как и все, что связано с нашей культурой, в Китае ценят.

«Мы помимо того, что показываем российское кино за рубежом, знаем, что китайский зритель любит российское кино еще со времен СССР», - заявила Екатерина Наумова, врио гендиректора Роскино.

На бесплатных показах сразу шесть российских кинолент: спортивные драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, «Бультерьер» Василия Быстрова, «Начать сначала» Ирины Гобозашвили, криминальная драма «Межсезонье», а также фильм в жанре роуд-муви «Китобой».

«Когда мы говорим о русских фильмах, мы говорим о великих российских режиссерах. Сейчас - новые поколения. Они унаследовали художественное творчество и максимально отражают в российских фильмах бесконечный русский дух», - считает советник посольства РФ в КНР Андриян Доржиев.

География показов обширная: мегаполисы Пекин и Сучжоу, а также городской округ Хэйхэ, что на границе с Россией. В первых рядах - российские актеры и продюсеры. Евгения Лапова, исполнившая в «Одиннадцати молчаливых мужчинах» роль советской разведчицы, рассказала, что создатели фильма стремились максимально достоверно воспроизвести атмосферу того времени.

«Мы встречались огромное количество раз с нашим режиссером Алексеем Викторовичем Пимановым и прорабатывали каждую деталь. Постоянно экспериментировали, консультировались со специалистами и создавали образ. И съемки наши были тяжелыми. Очень тяжелыми», - призналась Лапова.

Труд этот был не напрасен. Судя по всему, китайская публика восприняла кино благосклонно.

«Я могу несколько говорить по-русски, и этот фильм мне очень нравится. Надеюсь, что этот фильм будут показывать еще в других странах», - поделилась девушка из зрительного зала.

Сам футбол словно особый язык, на котором говорят в каждой стране. «Одиннадцать молчаливых мужчин» понятны всем и вызывают особый интерес не только в Китае. В прошлом году автора картины Алексея Пиманова признали лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС.

Ранее фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» показали на Межународном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. На мероприятии также была организована деловая площадка, где проходили мастер-классы для участников.