В Ханты-Мансийске прошел Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»

За четыре дня зрители узнали имена лучших молодых режиссеров из 16 стран.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ханты-Мансийске сегодня завершился Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». За четыре дня зрители узнали имена лучших молодых режиссеров из 16 стран, а показанные фильмы рассказали о новых вызовах и драмах современного общества. Тема фестиваля в этом году обозначена как «Культура малых народов».

Молодые режиссеры искали вдохновение в традициях и историях коренных народов своих стран. Жюри особо отметило оригинальную музыку российских фильмов. Народные мотивы в современной обработке добавляют картинам тонкости и глубины.

Примеру режиссеров последовали и организаторы фестиваля. В рамках детской кинопрограммы анонсировали запуск первой музыкальной библиотеки с аудиосказками хантов и манси.

«С губернатором и нашими партнерами из Ханты-Мансийского автономного округа много развиваем с точки зрения современных форматов. Вот недавно мы вместе сделали большую библиотеку детских сказок народов севера. Сделали мобильное приложение», - заявил член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Также на фестивале была организована деловая площадка. В ее рамках прошли мастер-классы, обсудили вопросы киноиндустрии и обменялись опытом специалисты из разных стран.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве прошел Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Его открыл фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Спортивная драма основана на реальных событиях 1945 года и рассказывает о легендарном турне московского «Динамо» в Великобританию.