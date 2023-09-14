Артиллеристы рассказали, как им хитростью удается приблизиться к противнику

Российские артиллеристы показали, как маскируют РСЗО «Град» под обычный грузовик, чтобы подобраться ближе к противнику и нанести удар по тыловой зоне.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На рубеже между поселками Вербовое и Работино сейчас проходят напряженные бои. Разведка докладывает о скоплении большого количества живой силы противника. Боевики готовятся нанести удар по российским позициям. В ответ по ним бьет российская реактивная артиллерия.

Реактивные снаряды уходят далеко в тыл противника, где он ждет этого меньше всего. Нанести такой сокрушительный удар возможно благодаря тому, что боевые машины выдвигаются ближе к линии боевого соприкосновения.

Они появляются ниоткуда, дают залп и снова исчезают. Долгое время противник не мог понять, как российским артиллеристам удается такой маневр. А помогла небольшая военная хитрость.

Замаскированный под обычный грузовик, каких на фронте десятки, РСЗО «Град» теряется среди машин. Такая техника для противника не представляет большого интереса, ведь охота ведется на артиллерийские системы, а не на транспорт.

«С виду обычный тент, обычный КамАЗ, который ничем не отличается. А на самом деле здесь кроется у нас вот что - боевая машина», - показывает командир артиллерийского подразделения с позывным «Саратов».

Наносить удары с близкого расстояния, несмотря на опасность, по силам не каждому. Но сам командир артиллеристов говорит, что смелость появляется из товарищеского беспокойства за тех, кто сражается на переднем крае.

На многочисленных кадрах объективного контроля видно, как точным огнем артиллеристы уничтожили бронетехнику, пехоту и укрепления противника. В этом неоценимую помощь им оказывают операторы дронов. Вот кадры с одного из беспилотников: его оператор заметил сразу несколько замаскированных танков противника. Несколько дней по очереди они выезжали к линии фронта, атаковали российские укрепления. Но теперь все они уничтожены.

Противник не оставляет попытки продвинуться на Запорожском направлении, посылает в атаку новые и новые силы. Однако объективные цифры показывают, что счет потерь среди пехоты боевиков иногда идет на сотни, и ежедневно российские артиллеристы уничтожают десятки бронемашин и другой боевой техники украинских сил.

Ранее ракеты РСЗО «Ураган» разгромили позиции украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. «Звезда» опубликовала кадры боевой работы «Урагана».