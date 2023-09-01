Южно-сахалинцы показали затопленный циклоном из Приморья город
В местном парке Гагарина из берегов вышло озеро Верхнее. По городским улицам текут грязно-мутные реки.
© Видео: crimesakh, Telegram © Фото: crimesakh, Telegram
Мощные ливни затопили Южно-Сахалинск. Подтоплен ряд социальных объектов, дорог и дворов. Жители остались без воды.
Последствия пришедшего на остров из Приморья циклона показали южно-сахалинцы. Опубликовано множество видео с затопленных улиц Горького и Тихоокеанской, Проточной, Сахалинской, перекрестка улиц Емельянова и Комсомольской, а также с перекрестка проспекта Мира и улицы Пионерской. В ПКиО им. Ю.А. Гагарина озеро Верхнее вышло из берегов.
«В бурном потоке можно наблюдать чей-то проплывавший бампер.
Судя по этим кадрам и уровню воды, не все машины из Карьерной, 49 уедут своим ходом.
Улицу Физкультурную тоже прилично затопило», - пишут горожане в местном паблике.