В стране и мире Южно-сахалинцы показали затопленный циклоном из Приморья город Дарина Криц В местном парке Гагарина из берегов вышло озеро Верхнее. По городским улицам текут грязно-мутные реки. © Видео: crimesakh, Telegram © Фото: crimesakh, Telegram Читайте нас на: Мощные ливни затопили Южно-Сахалинск. Подтоплен ряд социальных объектов, дорог и дворов. Жители остались без воды. Последствия пришедшего на остров из Приморья циклона показали южно-сахалинцы. Опубликовано множество видео с затопленных улиц Горького и Тихоокеанской, Проточной, Сахалинской, перекрестка улиц Емельянова и Комсомольской, а также с перекрестка проспекта Мира и улицы Пионерской. В ПКиО им. Ю.А. Гагарина озеро Верхнее вышло из берегов. «В бурном потоке можно наблюдать чей-то проплывавший бампер. Судя по этим кадрам и уровню воды, не все машины из Карьерной, 49 уедут своим ходом. Улицу Физкультурную тоже прилично затопило», - пишут горожане в местном паблике. © crimesakh, Telegram Жителей призвали быть осторожными и при необходимости звонить в экстренную службу. По городским улицам текут грязно-мутные реки. Где-то наблюдается застой воды. Местные животные вприпрыжку бегут через городские перекрестки. © crimesakh, Telegram Ранее Тихоокеанский флот прибыл во Владивосток с эвакуированными из порта Зарубино людьми. Они оказались заблокированными в населенных пунктах Приморья из-за размытия автомобильных дорог после сильных ливней. Экспертное мнение и аналитика