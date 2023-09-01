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Южно-сахалинцы показали затопленный циклоном из Приморья город

Дарина Криц
05:51 01.09.2023
В местном парке Гагарина из берегов вышло озеро Верхнее. По городским улицам текут грязно-мутные реки.
© Видео: crimesakh, Telegram © Фото: crimesakh, Telegram
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Мощные ливни затопили Южно-Сахалинск. Подтоплен ряд социальных объектов, дорог и дворов. Жители остались без воды.

Последствия пришедшего на остров из Приморья циклона показали южно-сахалинцы. Опубликовано множество видео с затопленных улиц Горького и Тихоокеанской, Проточной, Сахалинской, перекрестка улиц Емельянова и Комсомольской, а также с перекрестка проспекта Мира и улицы Пионерской. В ПКиО им. Ю.А. Гагарина озеро Верхнее вышло из берегов.

«В бурном потоке можно наблюдать чей-то проплывавший бампер.

Судя по этим кадрам и уровню воды, не все машины из Карьерной, 49 уедут своим ходом.

Улицу Физкультурную тоже прилично затопило», - пишут горожане в местном паблике.

© crimesakh, Telegram

Жителей призвали быть осторожными и при необходимости звонить в экстренную службу.

По городским улицам текут грязно-мутные реки. Где-то наблюдается застой воды. Местные животные вприпрыжку бегут через городские перекрестки.

© crimesakh, Telegram

Ранее Тихоокеанский флот прибыл во Владивосток с эвакуированными из порта Зарубино людьми. Они оказались заблокированными в населенных пунктах Приморья из-за размытия автомобильных дорог после сильных ливней.

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