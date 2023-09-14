Посол Антонов заявил, что у США нет права учить Россию жить

Также высокопоставленный дипломат обратился к властям США с призывом «выбросить на свалку свою санкционную дубинку».

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Российский посол Анатолий Антонов упрекнул Соединенные Штаты в двуличии и попытке учить Россию жизни и с кем иметь дела. Он напомнил, что Россия - член Совбеза ООН и обладающая ядерным оружием государство. Слова посла прозвучали на фоне критики США встречи президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», - приводит РИА Новости распространенный посольством комментарий посла.

Говоря о двуличности американской власти, Антонов обратил внимание на поставки США оружия на Украину и на якобы незаконное военно-техническое сотрудничество России, по мнению Белого дома, с другими странами. Он упомянул и тему санкций.

«Нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», - заявил глава диппредства РФ в США.

Посол Антонов призвал американские власти задуматься о выстраивании равноправных отношений в мире со всеми государствами, отбросив санкции как инструмент давления.

«Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится», - подытожил он.

Немногим ранее Ким Чен Ын на встрече с Путиным выразил готовность вместе с Россией бороться с империализмом. Он заявил, что его страна хочет и дальше развивать отношения с Россией и «мы всегда поддерживали Путина и правительство России».