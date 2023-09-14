В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов заявил, что у США нет права учить Россию жить

Марина Крижановская
03:54 14.09.2023
Также высокопоставленный дипломат обратился к властям США с призывом «выбросить на свалку свою санкционную дубинку».
Посол Антонов заявил, что у США нет права учить Россию жить
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Российский посол Анатолий Антонов упрекнул Соединенные Штаты в двуличии и попытке учить Россию жизни и с кем иметь дела. Он напомнил, что Россия - член Совбеза ООН и обладающая ядерным оружием государство. Слова посла прозвучали на фоне критики США встречи президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», - приводит РИА Новости распространенный посольством комментарий посла.

Говоря о двуличности американской власти, Антонов обратил внимание на поставки США оружия на Украину и на якобы незаконное военно-техническое сотрудничество России, по мнению Белого дома, с другими странами. Он упомянул и тему санкций.

«Нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», - заявил глава диппредства РФ в США.

Посол Антонов призвал американские власти задуматься о выстраивании равноправных отношений в мире со всеми государствами, отбросив санкции как инструмент давления.

«Пора Вашингтону выбросить на свалку свою санкционную дубинку и задуматься о том, как выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится», - подытожил он.

Немногим ранее Ким Чен Ын на встрече с Путиным выразил готовность вместе с Россией бороться с империализмом. Он заявил, что его страна хочет и дальше развивать отношения с Россией и «мы всегда поддерживали Путина и правительство России».

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.