Подросткам могут запретить без ведома родителей добавлять друзей в соцсетях РФ

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В России могут запретить несовершеннолетним добавлять новых друзей в соцсетях без согласия родителей или опекунов. Речь идет об отечественных социальных сетях и об опосредованной верификации заявки в друзья.

Вместе с тем предлагается запретить регистрацию на сайтах знакомств не достигшим совершеннолетия даже там, где нет маркировки «18+». С данным предложением на имя главы Минцифры Максута Шадава обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

В беседе с RT он рассказал, что в России еще не искоренены преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И в основном они происходят в интернете.

«И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», - приводит его слова СМИ.

Михаил Ветров считает, что данные меры помогут профилактике преступности в отношении детей в России. Также. он уверен, это повысит бдительность родителей и их детей.

Ранее мы рассказывали, какие уловки применяют мошенники на сайтах знакомств. Среди них - жалобные просьбы о переводе денег на телефон или на карту, а также предложения перейти в другой мессенджер.