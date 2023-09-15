В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подросткам могут запретить без ведома родителей добавлять друзей в соцсетях РФ

Марина Крижановская
02:08 15.09.2023
Предлагается запретить и регистрацию на сайтах знакомств, не имеющих маркировку «18+».
Подросткам могут запретить без ведома родителей добавлять друзей в соцсетях РФ
© Фото: Bernd Tschakert http imagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

В России могут запретить несовершеннолетним добавлять новых друзей в соцсетях без согласия родителей или опекунов. Речь идет об отечественных социальных сетях и об опосредованной верификации заявки в друзья.

Вместе с тем предлагается запретить регистрацию на сайтах знакомств не достигшим совершеннолетия даже там, где нет маркировки «18+». С данным предложением на имя главы Минцифры Максута Шадава обратился председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

В беседе с RT он рассказал, что в России еще не искоренены преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И в основном они происходят в интернете.

«И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», - приводит его слова СМИ.

Михаил Ветров считает, что данные меры помогут профилактике преступности в отношении детей в России. Также. он уверен, это повысит бдительность родителей и их детей.

Ранее мы рассказывали, какие уловки применяют мошенники на сайтах знакомств. Среди них - жалобные просьбы о переводе денег на телефон или на карту, а также предложения перейти в другой мессенджер.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:39 В стране и мире
В Дагестане произошел пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
21:00 В стране и мире
Видео
Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур
15:53 В стране и мире
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
15:28 Спорт
Видео
Президент ОКР Поздняков: РФ не будет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже
14:58 В стране и мире
Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.