Эксперт перечислил способы мошенничества на сайтах знакомств

Проводя время на сайтах знакомств, есть риск столкнуться с мошенниками. Какие схемы они используют и как не попасться на уловки аферистов, рассказал радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев.

По словам Сергеева, самый часто встречающийся тип мошенников - это попрошайки, подобные случаи обмана составляют порядка 80%. Такие аферисты используют фейковые аккаунты, чаще всего - женские.

«Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю», - пояснил он.

После этого следует предложение перевести деньги на счет мобильного телефона или на карту, иногда это просьба содержится уже в первом сообщении, отметил Сергеев.

Предложение собеседника перевести беседу в другой мессенджер также должно насторожить, предупредил эксперт. По его словам, сервисы, выстраивающие коммуникацию пользователей, имеют свои системы безопасности, тогда как в мессенджере жертве никто не поможет. В случае такого предложения следует настоять на продолжении общения на сайте знакомств - в случае, если это действительно мошенник, то он, вероятнее всего, быстро прервет контакт.

Сергеев также предупредил о шантаже, с которым может столкнуться ищущий новые знакомства человек. Так, жертве могут предложить обмен интимными фотографиями, на которых видно лицо или детали интерьера.

«После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях», - рассказал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, не нужно обмениваться потенциально компрометирующими фотографиями с малознакомыми людьми, отметил эксперт. Если же человек все-таки оказался в подобной ситуации - не нужно поддаваться давлению, так как таким образом можно лишиться денег, но не обеспечить себе защиту, заключил Сергеев.