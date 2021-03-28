Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт перечислил способы мошенничества на сайтах знакомств

Анна Касаткина
03:32 28.03.2021
Специалист порекомендовал не поддаваться на манипуляции интернет-аферистов.
Эксперт перечислил способы мошенничества на сайтах знакомств
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Проводя время на сайтах знакомств, есть риск столкнуться с мошенниками. Какие схемы они используют и как не попасться на уловки аферистов, рассказал радио Sputnik исполнительный директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев.

По словам Сергеева, самый часто встречающийся тип мошенников - это попрошайки, подобные случаи обмана составляют порядка 80%. Такие аферисты используют фейковые аккаунты, чаще всего - женские.

«Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю», - пояснил он.

После этого следует предложение перевести деньги на счет мобильного телефона или на карту, иногда это просьба содержится уже в первом сообщении, отметил Сергеев.

Предложение собеседника перевести беседу в другой мессенджер также должно насторожить, предупредил эксперт. По его словам, сервисы, выстраивающие коммуникацию пользователей, имеют свои системы безопасности, тогда как в мессенджере жертве никто не поможет. В случае такого предложения следует настоять на продолжении общения на сайте знакомств - в случае, если это действительно мошенник, то он, вероятнее всего, быстро прервет контакт.

Сергеев также предупредил о шантаже, с которым может столкнуться ищущий новые знакомства человек. Так, жертве могут предложить обмен интимными фотографиями, на которых видно лицо или детали интерьера.

«После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях», - рассказал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, не нужно обмениваться потенциально компрометирующими фотографиями с малознакомыми людьми, отметил эксперт. Если же человек все-таки оказался в подобной ситуации - не нужно поддаваться давлению, так как таким образом можно лишиться денег, но не обеспечить себе защиту, заключил Сергеев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:19 В стране и мире
СМИ: перекрывшее Суэцкий канал судно могут снять с мели этой ночью
02:34 Спорт
Поветкин проиграл Уайту и утратил временный титул чемпиона WBC
23:40 В стране и мире
СМИ: авиавласти ОАЭ и РФ выдали авиакомпаниям разрешения на полеты
01:51 Спорт
Россия лидирует в группе на отборе ЧМ-2022 по футболу
22:50 Спорт
Российские фигуристы принесли стране первое за 12 лет золото ЧМ в танцах на льду
Популярное
Популярное
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Видео
Просидевшего 12 часов в лифте школьника сняли камеры видеонаблюдения
Видео
Метеорный поток или обломки ракеты: таинственный каскад огней в небе над США сняли на видео
Видео
Шпаргалки с картинками: как прошла первая пресс-конференция Байдена
Видео
Чудесная встреча спустя 40 лет: прославившегося в Сети «дворника-полиглота» случайно узнал его сын
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.