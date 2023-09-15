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Тот самый рокот космодрома: туристы на Байконуре поделились эмоциями от пуска «Союз МС-24»

Марина Крижановская
Наталья Жадько
23:56 15.09.2023
Многим из присутствовавших сегодня удалось исполнить свою давнюю мечту: увидеть, как от земли отрывается космический корабль и улетает в далекий космос.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Величественный и бескрайний космодром Байконур. В 18:44 по московскому времени степь Казахстана резко озаряется ярким пламенем. Гул от двигателей ракеты-носителя разрывает ночную тишину. Корреспондент «Звезды» Наталья Жадько рассказала, как это было.

«Тот самый рокот космодрома слышен даже здесь, на наблюдательном пункте в двух километрах от стартовой площадки. И кажется как будто под ногами дрожит земля. Так можно описать момент, когда ракетоноситель «Союз МС-24» отрывается от земли с 31-го стартового комплекса космодрома Байконур. Будто на мгновение застывает в воздухе в момент пуска, а затем стремительно поднимается в небо к Международной космической станции», - сообщила она.

Все строго по плану: отделение первой, второй и третьей ступеней ракеты через восемь минут после старта. На 10-ой минуте полета индикаторы невесомости дают понять - экипаж избавился от земного притяжения и оказался в космосе.

В это время на наблюдательном пункте космодрома почти три тысячи туристов - такое количество гостей на Байконуре впервые за три года после снятия антиковидных ограничений. Для многих увидеть пуск ракеты в космос - это давняя мечта.

Наблюдавшие за пуском ракеты-носителя люди не смогли сдержать своих эмоций. Они попытались объяснить, что чувствовали в момент отрыва «Союз МС-24» от земли.

«Это было очень неожиданно! Я никогда в жизни не видел, вот только в фильмах. Но вот это ощущение, когда она взлетает и ты понимаешь, что сейчас она полетит  сквозь стратосферу и поднимется в космос. И будь я на месте астронавтов, я бы так.... Я вот сейчас говорю и волнуюсь. Я не представляю, какой труд это... Спасибо инженерам, которые все это сделали, позволили нам посмотреть. Это незабываемые эмоции!», - поделился впечатлением один из мужчин.

Немногим ранее мы показывали, как на Байконур проводили космонавтов корабля «Союз МС-24». На борт отправились Олег Кононенко и Николай Чуб, а также их американская коллега Лорел О’Хара. Для самих космонавтов - это шанс пообщаться с родными перед полетом. Проводить их также прибыли сотни туристов и журналисты.

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