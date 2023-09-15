Космонавтов корабля «Союз МС-24» проводили на Байконур

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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также их американская коллега Лорел О’Хара сели в автобус, чтобы отправиться на космодром Байконур. Сегодня, 15 сентября, состоится полет корабля «Союз МС-24».

Для самих космонавтов это шанс пообщаться с родными перед полетом. Проводить троицу также прибыли сотни туристов и журналисты.

59-летний Олег Кононенко - опытный космонавт, за его плечами четыре полета. Если все пойдет по плану и случится пятый полет, он может стать первым человеком в истории планеты Земля, кто проведет в космосе больше тысячи суток. А для его коллег, космонавта Николая Чуба и астронавта НАСА Лорел О’Хары, полет пройдет впервые.

Ранее космонавты провели тренировку в Звездном городке. На тренажере российского сегмента МКС члены экипажа, которые вскоре отправятся в космос, проводят восьмичасовой рабочий день, выполняя типовые рабочие задачи.