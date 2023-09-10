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Новая противодронная система испытывается на танках Т-80БВМ

Владимир Расходчиков
17:33 10.09.2023
Новая система подавления беспилотников на танке Т-80БВМ проходит тестирование и предназначена для борьбы со всеми типами дронов в ходе СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На танке Т-80БВМ впервые испытывают новую систему подавления каналов управления беспилотниками. Она выглядит как две антенны, установленные на башне танка. Когда дрон попадает в поле действия системы, то он останавливается на месте, а оператор теряет над ним контроль. 

Система подавления способна справиться с любым типом БПЛА и абсолютно безопасна для экипажа. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал военный представитель.

«Данные системы рассчитаны на все типы дронов, которые в настоящее время применяются противником в специальной военной операции. И данная система сейчас впервые апробируется на танке Т-80БВМ. Для экипажа это никакой опасности не представляет. Сигналы, которые излучает данная антенна, не влияют пагубно ни на здоровье, ни на какие органы, ни на изделие в целом», - объяснил он.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Т-80БВМ, обновленный "Алеша"» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите, как после модернизации, вдохновленной СВО, изменился танк Т-80БВМ. Еще вы узнаете, как система наведения танка позволяет стрелять на ходу и почему самый быстрый танк также является одним из самых незаметных.

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