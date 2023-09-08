Историк Мягков рассказал, как подпольщики защищали Донбасс в годы войны

Немецкая оккупация Донбасса длилась почти 700 дней. За это время численность населения региона сократилась с 507 до 175 тысяч. Вместе с Красной Армией войну вели и подпольные организации, нанося удары немецко-фашистским оккупантам в тылу.

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Когда началась война Раисе Иванович было 3 года. Отец ушел на фронт и вернулся только в 46-м. Родной для нее город Сталино оккупировали в 1941 году. Нацисты пришли к ним домой, защитить семью тогда было некому.

«Нас согнали в маленькую комнатушечку. Пять человек там были. Мы спали на кроватке втроем. Мама посредине, а мы две девочки по бокам. Брат на кроватке и бабушка, пять человек. Мы когда просили кушать - помню звали одного Бенат, а другой Йозеф, кажется. Они слышат что мы плачем, а один принес муки и заставил маму блины жарить», - рассказывает Раиса Иванович.

В Сталино, которое нацисты переименовали в Юзовку, появился концлагерь, где истязали более 25 тысяч человек. Но самые чудовищные зверства нацисты творили на территории городских шахт.

В годы немецкой оккупации угольные шахты стали местами массовой казни мирного населения. Больше всего людей похоронили на территории шахты «Калиновка». Тела сбрасывали в шурфы. Глубина одного 365 метров, и страшно представить, что на 310 метров он был наполнен человеческими телами. Кого-то сбрасывали сюда живыми и людям удавалось выбраться на поверхность, но их тут же расстреливали и бросали тела обратно. После освобождения города из под земли удалось извлечь 75 тысяч тел. Личность некоторых людей устанавливают до сих пор. Сейчас на этой территории находится мемориал, как память о тех злодеяниях, которые творили немецкие солдаты на донбасской земле.

Но жителей Донбасса, даже в такой, казалось бы безнадежной ситуации, было не сломить. На территории предприятий, которые во время оккупации продолжали работать, развернулась подпольная деятельность. Люди собирали сведения о движении вооруженных вражеских частей в городе, узнавали о планах нацистов, проводили диверсионные вылазки. Тайно в Сталино действовали 27 партизанских отрядов.

«Партизанские отряды действовали, но на Донбассе и в целом на юге России вести было тяжело борьбу, нет лесов. Какие-то перелески, немцы быстро вычисляли отряды. Но главную роль в сопротивлении играли подпольщики. Они проводили акции саботажа, распространяли листовки, информацию об истинном положении Красной армии. Вредительство немцам, закладывали мины в машины, в танки, чтобы те взрывались, нападение на гарнизоны. Немцы охотились за подпольщиками. Для них это было то явление, которое они не ожидали, и настолько массовым оно были на Донбассе, что они вынуждены были снимать даже боевые части или другие карательные подразделения с других участков и и перебрасывать на Донбасс», - сказал историк, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.

Несмотря на постоянные казни и издевательства, люди верили, что спасение придет. 13 августа 1943-го началась Донбасская наступательная операция. Советские группировки Юг и Юго-Запад наступали с нескольких направлений и двигались настолько стремительно, что к Сталино первые советские подразделения смогли подойти уже 7 сентября. Тогда и начались уличные бои за город, которые длились чуть больше суток. А если быть точнее 31 час.

Первыми в город вошли бойцы 1052-го стрелкового полка, они атаковали нацистов с севера. К концу 7 сентября наши подразделения полностью зачистили эту часть города. Следом за ними с Запада ворвались войска 5-й ударной и второй гвардейской армий. Штурм был настолько стремительным, что нацистам пришлось просто бежать. Они были не в силах оборонять город. Самые яркие эпизоды тех сражений отражены в новом мультимедийном разделе Минобороны, где представлены рассекреченные документы. В уникальных материалах - директивы, карты, оперсводки, где подробно описано и показано, какой ценой освобождалась столица Донбасса в сентябре 1943-го.

Нацистов в городе разбили. Те, кому удалось сбежать, уничтожали все на своем пути. Сталино хоть и было разрушено полностью, местные жители, наконец, были освобождены, и встречали советских солдат, как героев.

«Бабушка побежала на станцию Сталино. Там же все новости. Туда и разведчики первыми прискакали на лошадях. Возвращается бабушка и говорит - немцы ушли, наши. И мы побежали. Мама нас взяла за руки», - говорит Раиса Иванович.

Через несколько дней после Сталино советским войскам удалось освободить Ворошиловград, а ныне Луганск. Спустя 80 лет этот героический регион продолжает бороться за свою свободу. Но его жители уверены - победили тогда - победим и сейчас.