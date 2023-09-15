Две недели и три тонны краски: как проходит «диспансеризация» ледокола «Урал»

Атомный ледокол «Урал» после работы на Северном морском пути покроют специальной краской, которая после нагрева до 50 градусов превращается в камень.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Атомный ледокол «Урал» отправился на плановый ремонт после первой своей навигации. Судно приняли в состав «Атомфлота» в ноябре прошлого года. Во время работы на Северном морском пути арктические льды толщиной до трех метров изрядно его потерли.

«Диспансеризацией» занимаются 30 человек, которые работают сменами по 12 часов. Начали приводить в порядок носовую часть корпуса. В планах справиться за две недели, потратив три тонны особой краски.

«Наносим коррозионный слой толщиной 800 микрон. Это слой специальной краски, наносится спец.аппаратом, нагревается до 50 градусов - и в дальнейшем она становится как камень», - рассказал старший мастер малярного участка АО «Балтийский завод» Алексей Шаганов.

Подробнее про ремонт атомного ледокола «Урал» смотрите в сюжете Павла Кутаренко.

Ранее стало известно, что на судостроительном комплексе «Звезда» произошла торжественная церемония имянаречения двух уникальных танкеров, способных обходиться без ледоколов во время переходов по Северному морскому пути. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.