Трех российских дипломатов объявили персонами нон грата в Северной Македонии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала жест Северной Македонии очередной попыткой продемонстрировать Западу свою значимость в борьбе с РФ.

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Северная Македония без объяснения причин назвала трех российских дипломатов, находящихся в посольстве РФ в Скопье, «persona non grata». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили "persona non grata" трех дипломатов российского Посольства в Скопье», - приводит официальный сайт российского ведомства слова Захаровой.

В сообщении подчеркивается, что Россия восприняла такой шаг как очередную попытку Северной Македонии продемонстрировать Западу свою значимость в борьбе с РФ. Захарова добавила, что отношения между двумя странами и так находились в состоянии кризиса.

Ранее стало известно, что Северная Македония приняла решение передать Киеву 12 ненужных военных вертолетов Ми-24. Воздушные судна не эксплуатировались с 2015 года - их ресурс практически выработан.