Северная Македония передаст Киеву ненужные вертолеты Ми-24

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Северная Македония передаст Украине 12 военных вертолетов Ми-24 с практически выработанным ресурсом. Об этом заявила глава министерства обороны страны Славянка Петровска.

Северная Македония приобрела эти вертолеты у Украины в 2001 году. По словам Петровски, решение о передаче вертолетов было принято после запроса с украинской стороны и анализа влияния на армию.

«Согласно нашим планам модернизации, эта техника уже почти выработала свой рабочий ресурс и не будет в составе в наших вооружений», - цитирует министра ТАСС.

Она добавила, что взамен страна приобретет как минимум восемь вертолетов западного производства, однако они будут иметь транспортное, а не военное назначение.

В июле 2022 года Северная Македония передала Украине танки Т-72 и четыре штурмовика Су-25, которые также приобретались страной у Киева в 2001 году и не использовались почти 20 лет.