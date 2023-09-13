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ЦАТРА открыл сезон премьерой спектакля «Девочки» в честь 100-летия Зои Космодемьянской

Игнат Далакян
21:39 13.09.2023
В основе постановки лежит пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой и Маргарите Каравай.
ЦАТРА открыл сезон премьерой спектакля «Девочки» в честь 100-летия Зои Космодемьянской
© Фото: Минобороны России
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Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) Министерства обороны РФ открыл сезон премьерой спектакля «Девочки» в день 100-летия со дня рождения разведчицы Зои Космодемьянской.

Со дня рождения Героя СССР, легендарной разведчицы Зои Космодемьянской 13 сентября исполнилось 100 лет. В память о событии Театр Российской Армии открыл премьерой спектакля «Девочки».

© Минобороны России

В основе постановки лежит пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. Девушки добровольно выбрали место службы - воинскую часть 9903 - и вошли в состав диверсионно-разведывательной группы.

Автор пьесы Дарья Верясова поделилась, что пьеса для нее является не просто премьерой, а огромной ответственностью перед этими девушками, их родственниками, и перед собственной совестью.

Главной задачей постановки является сохранение исторической памяти.

«Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту», - отметила режиссер Юлия Шульева.

В годовщину столетия советской разведчицы участники мероприятия возложили венки и цветы к месту ее захоронения на Новодевичьем кладбище. В мероприятии приняли участие и учащиеся столичной школы имени Зои и Александра Космодемьянских, где они обучались.

© Минобороны России

Память Зои Космодемьянской в этот день почтили представители российского оборонного ведомства и ветераны ВС РФ. Участники мероприятия возложили венки и цветы к месту ее захоронения на Новодевичьем кладбище в годовщину столетия разведчицы.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года в подмосковной деревне Петрищево Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги ее схватил немецкий часовой. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, не выдав своих товарищей, Зоя Космодемьянская была казнена немецко-фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области.

Ранее в Севастополе Театр Российской Армии показал 12 спектаклей и провел 10 мероприятий. Закрывал гастроли спектакль «Женитьба» в постановке заслуженного деятеля Крыма Юрия Маковского.

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