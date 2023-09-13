ЦАТРА открыл сезон премьерой спектакля «Девочки» в честь 100-летия Зои Космодемьянской

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В основе постановки лежит пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. Девушки добровольно выбрали место службы - воинскую часть 9903 - и вошли в состав диверсионно-разведывательной группы.

Автор пьесы Дарья Верясова поделилась, что пьеса для нее является не просто премьерой, а огромной ответственностью перед этими девушками, их родственниками, и перед собственной совестью.

Главной задачей постановки является сохранение исторической памяти.

«Каждый наш выбор определяет будущее, а иногда и будущее нашей страны. Пример мужества, стойкости Зои и других девочек дает уверенность, что наше поколение также способно выдержать испытания, найти в себе свет, доблесть и доброту», - отметила режиссер Юлия Шульева.

В годовщину столетия советской разведчицы участники мероприятия возложили венки и цветы к месту ее захоронения на Новодевичьем кладбище. В мероприятии приняли участие и учащиеся столичной школы имени Зои и Александра Космодемьянских, где они обучались.