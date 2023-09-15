Литва лишила гражданства фигуристку Маргариту Дробязко

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Советник президента Литвы Лидас Ясюлёнис сообщил изданию Delfi, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, согласно которому фигуристка Маргарита Дробязко была лишена гражданства.

«Сегодня президент подписал соответствующий указ», - сказал изданию советник президента.

Процедура была инициирована МВД Литвы. В конце июля ведомство направило Науседе соответствующую просьбу, аргументируя свое решение тем, что фигуристка «формировала положительный образ России». Это случилось из-за выступления Маргариты Дробязко вместе с ее партнером Повиласом Ванагасом в ледовом шоу в Сочи.

Ранее стало известно, что Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила российских пловцов к участию в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Им все еще запрещено выступать в дуэтах и командных видах водного спорта.