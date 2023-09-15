Писториус затронул территориальный компромисс для достижения мира, говоря об Украине

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус намекнул, что конфликт на Украине можно урегулировать территориальным компромиссом. На открытии подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере он упомянул заключенный в 1648 году Вестфальский мирный договор, по которому все завоевания участников конфликта оставались их собственностью.

«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам... Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», - заявил Писториус.

По мнению главы МО, конфликт на Украине может быть урегулирован тогда, когда Киев поймет, что наступил момент для начала переговоров. Писториус добавил, что для этого нужны международные гарантии безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что страна не отказывается от посредников для установления мира на Украине. Россия имеет в виду то, что предложили африканские страны и КНР. Также Путин напомнил, что Киев отказался от договоренностей, достигнутых в ходе переговоров при посредничестве Турции.