Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от посреднических усилий по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин напомнил, что ранее Киев сам отправил на свалку проект договоренностей, достигнутых в ходе переговоров при посредничестве Турции. К этим предварительным договоренностям сейчас никто не возвращается, сказал российский лидер. По его словам, Эрдоган «ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи, и мы это подтверждаем».
Путин напомнил, что в Москве знают о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств.
В понедельник в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отвечая на вопросы журналистов по их итогам, российский лидер, в частности, назвал провальной украинскую попытку контрнаступления.