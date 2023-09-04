Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от посреднических усилий по Украине

Президент РФ напомнил, что Киев отправил на свалку проект договоренностей, достигнутых в ходе переговоров при посредничестве Анкары.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин напомнил, что ранее Киев сам отправил на свалку проект договоренностей, достигнутых в ходе переговоров при посредничестве Турции. К этим предварительным договоренностям сейчас никто не возвращается, сказал российский лидер. По его словам, Эрдоган «ставил эти вопросы сегодня в ходе нашей встречи, и мы это подтверждаем».

Путин напомнил, что в Москве знают о посреднических предложениях и инициативах Китайской Народной Республики, африканских государств.

В понедельник в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отвечая на вопросы журналистов по их итогам, российский лидер, в частности, назвал провальной украинскую попытку контрнаступления.