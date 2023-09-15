Историк Кистанов рассказал, как Япония решает проблему старения рабочей силы

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Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе со «Звездой» рассказал, как увеличение числа жителей Японии старше 100 лет влияет на экономику страны.

«Это факт, с одной стороны, хороший: рисует Японию в благоприятном свете, что условия жизни позволяют людям доживать до столь преклонного возраста в таком довольно большом количестве. Наверное, это связано с целым рядом факторов - и с питанием, и с медицинским обслуживанием и так далее», - рассказывает эксперт.

Историк отметил, что в Японии существует проблема постарения населения.

«Она очень острая, потому что в Японии падает рождаемость с каждым годом. В прессе было сообщение, что число новорожденных упало чуть ли не до рекордного показателя. Идет постарение населения. Средний возраст японцев довольно высокий», - сказал Кистанов.

По его словам, эти факты сказываются на экономике страны, поскольку требуется рабочая сила, а она стареет. Как объясняет историк, в Японии имеется дефицит молодой рабочей силы.

Валерий Кистанов рассказывает, что Япония пытается проблему нехватки молодой рабочей силы решать двумя способами. Во-первых, повысить рождаемость. Во-вторых, японцы пытаются возместить нехватку рабочей силы за счет мигрантов.

«Япония всегда была закрытой страной для иностранцев. Но глобализация берет свое, и в этом плане она (Япония. - Прим. ред.) открывается миру, принимает все больше иностранцев. Но она очень тщательно подходит к этому вопросу. Абы кто просто так туда не приедет», - рассказывает Кистанов.

Ранее в Японии с космодрома Танэгасима стартовала ракета-носитель, которая должна доставить на Луну первый в истории страны посадочный модуль. Аппарат получил название SLIM.