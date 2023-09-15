Замминистра обороны Панков открыл в ЦСКА Аллею Памяти в честь 78-летия Победы

На аллее посажена 31 ель в честь ветеранов, которые работали в ЦСКА.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Москве открыли Аллею Памяти ЦСКА, приуроченную к 78-летию Великой Победы. В честь спортсменов-армейцев - ветеранов Великой Отечественной войны высадили 31 ель. В церемонии участвовали фронтовики - призеры чемпионатов СССР по волейболу Людмила Смирнова и Николай Ключников. К собравшимся обратился статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Армейские спортсмены также принимали участие в Великой Отечественной войне. Спортивную форму одежды они поменяли на военную экипировку, спортивные снаряды - на оружие и военную технику. Все, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, конечно же знают о подвигах армейских спортсменов», - рассказал Панков.

Участвовавшую в церемонии волейболистку Людмилу Смирнову со столетним юбилеем поздравило руководство Минобороны. Николай Панков зачитал обращение Сергея Шойгу. Глава ведомства отметил, что фронтовая закалка, неудержимая воля к победе, оптимизм и сила духа нашли свое продолжение в спорте.

В прошлом месяце Панков открыл чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7 в Москве. Турнир проходил с 24 по 26 августа. В нем приняли участие сборные ВС РФ, Белоруссии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.