Панков открыл чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7

Турнир пройдет с 24 по 26 августа. В нем примут участие сборные ВС РФ, Белоруссии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков открыл первый в истории чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7 в спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Обращаясь к присутствующим, он передал приветствие от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Честь принимать первые в истории военные состязания по этой дисциплине досталась России по праву», - сказал он.

Панков отметил, что российская сторона предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр.

«Уверен, что чемпионат убедительно продемонстрирует свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужит развитию международного сотрудничества и доверия, получит дальнейшее развитие как важное спортивное событие», - добавил Панков.

Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 пройдет с 24 по 26 августа в Москве. В турнире примут участие сборные сборные ВС РФ, Белоруссии, Бангладеш, Шри-Ланки и ЮАР.

В мероприятии приняли участие президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес, начальник УФП ВС РФ полковник Андрей Зыков, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, президент регби клуба ЦСКА, руководитель Федерации Комитета Федерации регби России по развитию регби в ВС и силовых структурах РФ Алексей Митрюшин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.