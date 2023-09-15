Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Президент России отметил, что со стороны Украины должно быть высказано прямое желание вести переговоры.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности российской стороны к переговорам с Украиной, однако в таком случае необходимо, чтобы киевские власти напрямую сообщили о желании вести их. Об этом Путин сказал в ходе пресс-конференции после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.

Отвечая на вопрос о перспективах переговорного процесса, Владимир Путин отметил, что Украина танцует «под чужую музыку», подчеркивая подписанный президентом Украины приказ о запрете переговоров с действующим правительством России. Он также подчеркнул готовность России к дипломатическому решению ситуации.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет - пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим», - сказал президент.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить заседание Совета Безопасности ООН, где будет также присутствовать представитель России.