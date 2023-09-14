Politico: Зеленский может оказаться за одним столом переговоров с представителем России

Зеленский надеется получить поддержку от других государств на заседании ООН.

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Издание Politico сообщило о том, что президент Украины направляется в Нью-Йорк, где планирует изложить свою позицию на заседании Совета Безопасности ООН в присутствии представителя России.

С 19 по 25 сентября пройдет заседание ассамблеи Совета Безопасности ООН, где Зеленский надеется заручиться поддержкой других государств, в частности, поддержкой его «формулы мира», состоящей из десяти пунктов.

В материале утверждается, что если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совбеза ООН по Украине, то Зеленский сможет выразить свою позицию при делегации России.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры.