В МО РФ сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

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Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Противник попытался атаковать с помощью морского беспилотника ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум». В ведомстве сообщили, что попытка атаки была предпринята сегодня в районе 16.30. Катер уничтожили огнем из штатного вооружения корабля. В каком конкретно районе произошел инцидент, в Минобороны не уточнили.

Сегодня днем ведомство также отчиталось об уничтожении безэкипажного катера противника. Аппарат был ликвидирован морской авиацией Черноморского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.