В МО РФ сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
Катер-дрон противника удалось уничтожить огнем из штатного корабельного вооружения.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Противник попытался атаковать с помощью морского беспилотника ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум». В ведомстве сообщили, что попытка атаки была предпринята сегодня в районе 16.30. Катер уничтожили огнем из штатного вооружения корабля. В каком конкретно районе произошел инцидент, в Минобороны не уточнили.
Сегодня днем ведомство также отчиталось об уничтожении безэкипажного катера противника. Аппарат был ликвидирован морской авиацией Черноморского флота.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.