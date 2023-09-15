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Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тысяч контрактов с ВС РФ

Андрей Аркадьев
12:37 15.09.2023
Президент подчеркнул, что добровольцы готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Только за текущий год подписано 300 тысяч контрактов с Вооруженными силами страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили - 300 тысяч подписано контрактов», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что добровольцы, подписавшие контракты на военную службу, готовы отдать жизнь за свою родную страну. По словам президента, заключившие контракты люди, несмотря на угрозу гибели или тяжелых ранений, руководствуются патриотическими соображениями.

На днях российский президент на пресс-конференции после Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о новой мобилизации в стране, заявил, что около 270 тысяч человек за последние полгода добровольно подписали контракты.

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