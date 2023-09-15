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Экс-глава ассоциации автодилеров Моженков заявил о снижении цен на машины к концу года

Алексей Курильченко
11:49 15.09.2023
По словам эксперта, российский ранок автомобилей насыщается, поэтому стоит ожидать скидок к Новому году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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К концу 2023 года стоит ожидать снижения цен на автомобили. Об этом «Звезде» рассказал бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. Он также объяснил, почему сейчас на автомобильном рынке наблюдается рост цен.

«Многие раньше недобросовестно завозили автомобили по параллельному импорту, занижая инвойсы (документ для расчета таможенных сборов и НДС. - Прим. ред.). Логистика тоже дорожает, это сказывается на средней стоимости автомобиля. Автомобили, которые выпускаются в России, начали оснащаться дополнительными опциями, которые год назад были убраны - за дополнительный комфорт тоже нужно платить», - рассказал эксперт.

На стоимость также влияют и колебания курса доллара. Это в первую очередь касается зарубежных автомобилей, в том числе и китайских. При этом российские дилеры также стараются заработать на нестабильности курса. Моженков также отметил, что ближайшие 50 лет машины будут «накачивать» новыми опциями, что также отразится на их стоимости.

«Мне думается, будет замедление (роста цен. - Прим. ред.). А к Новому году обычно устраивают распродажи. Мне кажется, что по некоторым брендам, где будет хорошее предложение, цены могут немного пойти вниз... Это зависит от политики каждого дилера или автомобильной группы», - заключил эксперт.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Звезде», что решение Японии о запрете экспорта в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра является способом надавить на российских автолюбителей в рамках санкций. Он объяснил, что для российского покупателя это означает, что машины, попавшие под запрет на экспорт, пойдут в РФ «окольными путями», то есть через другие страны.

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