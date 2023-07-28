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Эксперт Кадаков: после запрета Японии авто пойдут в Россию окольными путями

Анна Назайкина
12:19 28.07.2023
Токио таким образом стремится оказать давление на средний класс российских автолюбителей, считает эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Fuhua Li, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Решение Японии о запрете экспорта в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра является способом надавить на российских автолюбителей в рамках санкций. Об этом в беседе со «Звездой» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Это действие совершенно ожидаемое...для самой Японии это некий удар, может быть не очень сильный, потому что в России много б/у автомобилей закупают у Японии», - сказал Кадаков.

В прошлом году было поставлено 213 тысяч машин, в этом году объем поставок возрос - каждый месяц свыше 20 тысяч авто, привел данные автоэксперт.

Он объяснил, что для российского покупателя это означает что машины, попавшие под запрет на экспорт, пойдут в РФ «окольными путями», то есть через другие страны.

«Это лишние деньги. Мы полностью этих автомобилей не лишимся, но все это станет намного дороже», - сказал Кадаков.

Кроме того, эксперт объяснил, почему в фокус внимания попали именно автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра.

«Эти машины очень популярные, и покупает их средний класс и обеспеченные люди....Сейчас весь этот кислород перекрыли, чтобы люди почувствовали санкционное давление», - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что японской правительство приняло решение запретить экспорт на территорию России автомобилей с объемом двигателя больше 1,9 литра, машин с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков.

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