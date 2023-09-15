В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации

Алексей Курильченко
11:32 15.09.2023
Руководителем ведомства был назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ядров.
Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Новым руководителем был назначен его заместитель Дмитрий Ядров.

«Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности», - говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Ядров занял должность заместителя главы Росавиации в 2019 году. Он выполнял работу по координации действий структур ведомства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:37 В стране и мире
Путин заявил, что за 2023 год подписали 300 тысяч контрактов с ВС РФ
12:22 В стране и мире
Видео
Путин: США называют преступлением использование кассетных боеприпасов и сами применяют их
11:32 В стране и мире
Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации
11:12 В стране и мире
Видео
Самолет МЧС РФ доставит гумпомощь в Ливию после наводнения
10:33 Армия
Видео
Шойгу: для ВМФ разрабатываются новые проекты атомных подлодок и подводных беспилотников
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.