В стране и мире Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации Алексей Курильченко Руководителем ведомства был назначен заместитель Нерадько Дмитрий Ядров. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Новым руководителем был назначен его заместитель Дмитрий Ядров. «Новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Александр Нерадько освобожден от этой должности», - говорится в сообщении на сайте российского правительства. Ядров занял должность заместителя главы Росавиации в 2019 году. Он выполнял работу по координации действий структур ведомства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика