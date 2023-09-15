Шойгу: для ВМФ разрабатываются новые проекты атомных подлодок и подводных беспилотников

Также ведется работа над роботизированными системами для ВМФ РФ.

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Проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем разрабатываются для Военно-морского флота РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

«Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Он также заявил, что в текущем году эксплуатируются два корабля, а до конца года флот получит 12 кораблей. Среди них новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко», который может нести на борту и применять крылатые ракеты «Калибр», а также противокорабельные «Ониксы». Также флот поступит подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск».

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - проект 885 «Ясень-М». На вооружении подлодок проекта находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.