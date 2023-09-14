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Корвет «Резкий» приняли в состав ТОФ на торжественной церемонии во Владивостоке

Максим Низкодубов
09:10 14.09.2023
Компактный, но очень маневренный и мощный с точки зрения вооружения корвет «Резкий» с сегодняшнего дня на страже наших рубежей в Тихом океане.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Во Владивостоке на торжественной церемонии подняли Военно-морской флаг и приняли в корабельный состав ВМФ России корвет «Резкий», который был построен в рамках проекта 20380 на Амурском судостроительном заводе.

Корвет «Резкий» - это многоцелевой корабль второго ранга, основным предназначением которого является решение боевых задач в ближней и дальней морской зоне. Он компактный, малозаметный, с высокой степенью автоматизации.

На вооружении боевого корабля противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийская установка АК 190 и мощное радиоэлектронное оборудование. В море «Резкий» способен искать и уничтожать надводные корабли и субмарины противника, а еще его можно использовать для обороны военно-морских баз.

Торжественная церемония прошла на 33 причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. На основании приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль вошел в боевой состав ТОФ.

В церемонии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, генеральный директор Амурского судостроительного завода Николай Боровский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и ветераны ВМФ.

Ранее корвет «Гремящий» направился на учения ТОФ. Он будет выполнять боевые задачи вместе с другими кораблями Тихоокеанского флота.

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