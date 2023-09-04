Миссия «Гремящего»: в Тихом океане стартовали учения ТОФ

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В акватории Тихого океана начались учения Тихоокеанского фота. В пункте энергетики и живучести переводят все системы в режим полного хода. Четыре дизельных двигателя мощностью почти в 25 тысяч лошадиных сил включаются на полную. Стометровый корвет набирает скорость в 27 узлов и как нож масло, разрезает волны Японского моря. Скорость отклика - от команды до реализации в машинном отделении - 5 секунд. Корвет направляется на учения Тихоокеанского флота.

«Мы будем выполнять команды с ходовой рубки. Нам будут подавать сюда команды полный ход исполнять, либо средний», - объяснил командир машинной группы электромеханической боевой части корвета «Гремящий» Александр Гришин.

Преодолевать большие расстояния для экипажа «Гремящего» - дело привычное. Корвет, вошедший в состав флота в конце 2020 года, совершил переход по Южному пути, чтобы во второй раз поучаствовать в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял учебно-боевые задачи в Азиатско-тихоокеанском регионе, бороздил воды Суэцкого канала, заходил в порты Коломбо и Сингапура. Корвет «Гремящий» в рамках учений осуществляет и попутный поиск, в этом помогает гидроакустическая система «Минотавр». Она создана для поиска подводных лодок и мин. В задней части опускается буксируемая антенна и в радиусе 17 морских миль все объекты как на ладони.

На развертывание «Минотавра» уходит не более пяти минут. Гидроакустическая станция, получившая название мифического существа, охранявшего лабиринт, работает в паре с еще одной гидроакустикой «Анапа». Этот тандем позволяет засечь движущиеся суда любого размера. В плане радиолокационного и навигационного оборудования «Гремящий» один из самых современных кораблей Тихоокеанского флота.

«Впереди мы видим все на 140 градусов по правому и по левому борту. Благодаря антенне сзади мы видим все в круговую. То есть от нас не скрыться и не уйти никому», - рассказал командир гидроакустической группы корвета «Гремящий» Валерий Куприенко.

«Гремящий» так же оснащен различным противолодочным вооружением. Ближе к кормовой части корвета расположены пусковые с торпедами и антиторпедами. Малогабаритный противолодочный комплекс состоит из четырех модулей с каждого борта. Комплекс под названием «Пакет» настолько умный, что способен самостоятельно обнаружить цель, произвести расчеты, дать целеуказания и произвести пуск от командира фактически требуется лишь разрешение на применение оружия.

Средства противолодочной обороны могут применяться практически в любых метеоусловиях. Даже волнение моря в пять баллов - не помешает. Так же корвет оснащен парой 30 миллиметровых зениток и артиллерийской пушкой калибром 100 миллиметров со скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Для противолодочной борьбы в палубном ангаре «Гремящего» базируется вертолет Ка-27ПЛ. Он служит для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных целей. Летчики готовы в любую минуту поднять его в небо. Ка-27ПЛ уже показал себя во время недавних российско-китайских маневров.

«Исполняли боевое упражнение, в частности пересадка вертолета с борта на борт. С нашего борта на борт наших китайских союзников. Мы способны обнаружить подводные лодки и собственными силами, однако вертолет позволяет нам расширить радиус поиска», - отметил заместитель капитана корвета «Гремящий» по политической работе Анатолий Лобастов.

А ракетное вооружение корвета, даже, поставило рекорд на учениях «Восток-2022». Знаменитыми на весь мир «Калибрами» была поражена морская цель на расстоянии более 300 километров. При этом траектория полета крылатой ракеты была осложнена огибанием препятствий. На грядущих учениях под командованием главкома ВМФ Николая Евменова «Гремящий» будет выполнять боевые задачи вместе с другими кораблями Тихоокеанского флота. Завершатся маневры в конце сентября.