В московском Отрадном пожарные спасли двух человек из горящей многоэтажки

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В районе Москвы Отрадное произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Северный бульвар. На место прибыли спасатели, из огня спасли двух человек, включая одного ребенка. О причинах возгорания не сообщается.

«Выявлено возгорание в квартире на 2-ом этаже девятити этажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее в Саратовской области произошел взрыв на газопроводе, который привел к возгоранию травы на площади два гектара. На данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.