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Пожарные устранили открытое горение на газопроводе под Саратовом

Алексей Курильченко
08:22 14.09.2023
В ходе ликвидации огня никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.
© Видео: ВКонтакте, «Так и живем. Саратов», «Твой Новый Формат» © Фото: Юрий Юрин, Telegram
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Спасатели устранили открытое горение на ветке газопровода в поселке Красный Октябрь Саратовской области. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин, который выехал на место происшествия.

«Сейчас нахожусь на месте. Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади два гектара. Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения», - написал Юрин в своем Telegram-канале.

Представитель властей также отметил, что экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно утром 14 сентября. На первой нитке газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка произошла разгерметизация, которая привела к возгоранию. В результате в небо поднялся огромный столб дыма, который запечатлели местные жители.

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