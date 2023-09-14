Горящий в Саратовской области газопровод сняли вблизи

Очевидцы сняли на видео поднявшиеся в небо столбы пламени от горящего газопровода.

© Видео: ВКонтакте, «Так и живем. Саратов», «Твой Новый Формат» © Фото: Вконтакте, Твой Новый Формат

Жители Сартовской области сняли на видео последствия взрыв газопровода в поселке Красный Октябрь. На данный момент спасатели продолжают бороться с возникшим возгоранием.

На кадрах от очевидцев видно, что в месте, где произошел взрыв газопровода, поднялись в небо столбы пламени - их высота составляет несколько метров. Видео опубликованы в сообществах ВКонтакте «Так и живем. Саратов» и «Твой Новый Формат».

Об инциденте стало известно утром 14 сентября. На первой нитке газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка произошла разгерметизация, которая привела к возгоранию. Огонь распространился на площадь два гектара. По данным экстренных служб, газопровод не предназначен для снабжения газом населения.