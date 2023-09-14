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Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова

07:16 14.09.2023
Во время переходя моря Лаптевых корабли Северного флота провели ряд учений по защите островных и континентальной территории России.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота, действующая в Северном Ледовитом океане под флагом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых.

Корабли заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный и приступили к плановому пополнению запасов.

Во время перехода моря Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» провели учения по охране и обороне  отряда кораблей и судов, которые следуют из одного района моря в другой для выполнения задачи.  

На учениях экипажи кораблей отработали использование боевых расчетов ракетно-артиллерийской боевой части, комплексов противолодочного вооружения, а также личного состава антитеррористических подразделений. Они выполнили практические боевые упражнения из различных систем корабельного вооружения и стрелкового оружия. В арктическом проходе корабли прошли более 6500 морских миль.

Это уже 12-й поход для арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого. Он начался 10 августа. Во время похода экипажи отрабатывают оборону островных и континентальных территорий России в Арктике, а также обеспечение безопасности морского судоходства.

Ранее корабли и авиация Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море. Моряки искали условного противника при помощи бортовых гидролокационных комплексов, вертолетчики - используя гидроакустические станции.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. 

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