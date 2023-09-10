Армия МО РФ: в районе Серебрянского лесничества разбиты позиции «Азова»* На Краснолиманском направлении отражены три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям украинской националистической бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. «В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*», - рассказал Савчук. Одновременно с этим, на Краснолиманском направлении отражены три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ, добавил он. До 50 боевиков, бронемашину и пикап потеряли националисты при налете бомбардировщиков на два командно-наблюдательных пункта в районах Серебрянки и Червоной Дибровы. Также сбит один беспилотник противника. Ранее Александр Савчук рассказал о нанесении огневого поражения националистам из «Азова»*. Тогда боевики потеряли 30 человек личного состава в районе Серебрянского лесничества. *-террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика