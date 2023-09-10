Армия Армия Армия

МО РФ: в районе Серебрянского лесничества разбиты позиции «Азова»*

05:39 10.09.2023
На Краснолиманском направлении отражены три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ.
МО РФ: в районе Серебрянского лесничества разбиты позиции «Азова»*
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям украинской националистической бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*», - рассказал Савчук.

Одновременно с этим, на Краснолиманском направлении отражены три атаки 63-й механизированной бригады ВСУ, добавил он.

До 50 боевиков, бронемашину и пикап потеряли националисты при налете бомбардировщиков на два командно-наблюдательных пункта в районах Серебрянки и Червоной Дибровы. Также сбит один беспилотник противника. Ранее Александр Савчук рассказал о нанесении огневого поражения националистам из «Азова»*. Тогда боевики потеряли 30 человек личного состава в районе Серебрянского лесничества.

*-террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 Армия
МО РФ: в районе Серебрянского лесничества разбиты позиции «Азова»*
05:04 В стране и мире
Нарышкин заявил о необходимости создания альтернативных принципов миропорядка
04:20 В стране и мире
Frankfurter Rundschau: ВСУ случайно выдали главный секрет танка Leopard 2
03:42 В стране и мире
Новые власти Нигера заявили, что Франция размещает войска в ряде стран ЭКОВАС
02:25 В стране и мире
The Times: в парламенте Великобритании задержан предполагаемый китайский шпион
Популярное
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.