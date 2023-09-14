Летчики ЗВО разбили пункт управления украинских боевиков

Каждый вылет российских летчиков уникален, поскольку маршруты их возвращения на базу никогда не повторяются. Они неожиданно появляются, бьют по врагу и исчезают в никуда.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО ударили по укрепленным пунктам подразделений украинских националистов. Минобороны РФ показало кадры боевой работы наших летчиков.

В ходе боевых вылетов они выполнили пуски ракет по обнаруженным опорникам и бронетехнике противника. В результате ударов российской авиации были уничтожены пункт управления, танки и другая техника боевиков.

Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. При этом важно, что каждый выход в район удара, маршрут возвращения на базу не повторяет предыдущий. Штурманы в месяц прорабатывают больше полусотни таких маршрутов. По словам самих летчиков, в такой вертолетной эквилибристике всегда высок процент импровизации.

Благодаря этому каждый вылет становится уникальным. Экипаж использует данные разведки, чтобы вертолеты неожиданно появлялись, били по целям и исчезали в никуда.

Ранее авиация ВС РФ уничтожила боевиков в районах восьми населенных пунктов ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.