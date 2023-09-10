Авиация ВС РФ уничтожила боевиков в районах восьми населенных пунктов ДНР

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Экипажи штурмовой и армейской авиации Вооруженных сил России уничтожили живую силу вооруженных формирований украинских националистов в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

По словам офицера, оперативно-тактическая авиация группировки нанесла удары по району сосредоточения личного состава, складу боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений украинских боевиков в районах населенных пунктов Выемка, Северск и Никаноровка. Он добавил, что российские артиллеристы поразили два пункта управления БПЛА, склад ГСМ, а также командно-наблюдательный пункт, блиндаж и пикап с диверсантами противника в районах пяти населенных пунктов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы неприятель потерял САУ Crab производства Польши, две 155-мм гаубицы М777, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы американского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой и Северске.

Ранее командир Ка-52 рассказал о боевой тактике летчиков в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, экипажи «Аллигаторов» работают с больших расстояний и стараются не заходить в зону работы вражеской ПВО. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.