В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Авиация ВС РФ уничтожила боевиков в районах восьми населенных пунктов ДНР

06:19 10.09.2023
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Георгия Минесашвили, летчики штурмовой и армейской авиации нанесли огневое поражение живой силе ВСУ.
Авиация ВС РФ уничтожила боевиков в районах восьми населенных пунктов ДНР
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Экипажи штурмовой и армейской авиации Вооруженных сил России уничтожили живую силу вооруженных формирований украинских националистов в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

По словам офицера, оперативно-тактическая авиация группировки нанесла удары по району сосредоточения личного состава, складу боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений украинских боевиков в районах населенных пунктов Выемка, Северск и Никаноровка. Он добавил, что российские артиллеристы поразили два пункта управления БПЛА, склад ГСМ, а также командно-наблюдательный пункт, блиндаж и пикап с диверсантами противника в районах пяти населенных пунктов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы неприятель потерял САУ Crab производства Польши, две 155-мм гаубицы М777, 105-мм орудие М119 и станцию контрбатарейной борьбы американского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой и Северске.

Ранее командир Ка-52 рассказал о боевой тактике летчиков в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, экипажи «Аллигаторов» работают с больших расстояний и стараются не заходить в зону работы вражеской ПВО. Армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений, сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 Армия
МО РФ: в районе Серебрянского лесничества разбиты позиции «Азова»*
05:04 В стране и мире
Нарышкин заявил о необходимости создания альтернативных принципов миропорядка
04:20 В стране и мире
Frankfurter Rundschau: ВСУ случайно выдали главный секрет танка Leopard 2
03:42 В стране и мире
Новые власти Нигера заявили, что Франция размещает войска в ряде стран ЭКОВАС
02:25 В стране и мире
The Times: в парламенте Великобритании задержан предполагаемый китайский шпион
Популярное
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
В Москве учителя школы подозревают в распространении закладок с мефедроном
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.