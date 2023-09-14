Украинские националисты выпустили по Донецку и Макеевке 14 боеприпасов

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Начиная с полуночи 14 сентября по 04:30, украинские националисты выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов калибром стран НАТО 155 миллиметров.

Представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) сообщил, что по Червоногвардейскому району Макеевки выпущено пять боеприпасов, по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - девять. Информация опубликована в Telegram-канале представительства.

Отмечено, что в основном удары наносились из населенного пункта Семеновка. До этого мы приводили информацию о пуске семи кассетных снарядов по Донецку и Макеевке украинскими боевиками. Обстрелы также велись из Семеновки. Под удар попали Донецк и Макеевка.