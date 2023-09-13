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Украинские боевики выпустили семь кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

Анастасия Бобылева
23:30 13.09.2023
От обстрела пострадал Киевский район Донецка, как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские боевики выпустили семь кассетных снарядов по Донецку и Макеевке
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Украинские националисты вечером 13 сентября обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку. Боевики выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 - н.п. Семеновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 21:55 - н.п. Семеновка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - уточнили в ведомстве.

Ранее украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка снарядами натовского калибра. В общей сложности противник выпустил 15 боеприпасов.

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