В стране и мире Украинские боевики выпустили семь кассетных снарядов по Донецку и Макеевке Анастасия Бобылева От обстрела пострадал Киевский район Донецка, как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты вечером 13 сентября обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку. Боевики выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:55 - н.п. Семеновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 21:55 - н.п. Семеновка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - уточнили в ведомстве. Ранее украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка снарядами натовского калибра. В общей сложности противник выпустил 15 боеприпасов. Экспертное мнение и аналитика