В стране и мире Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в начале сентября в Москве Елизавета Егорова По словам Романа Вильфанда, начало сентября в столице будет «августовское». © Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress Читайте нас на: В Москве продолжается лето: до 6-7 сентября температура воздуха будет аномально теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости. «Погода первого сентября июльская, а в течение следующих дней, в первую неделю сентября, она будет августовская. Лето не заметило, что его время закончилось», - сообщил Вильфанд. Теплая погода, как и красивые цветы, скрасит праздничные линейки в школах ко Дню знаний. Флорист рассказала, как должен выглядеть идеальный букет на первое сентября. Экспертное мнение и аналитика