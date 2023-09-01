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Флорист рассказала, каким должен быть идеальный букет ко Дню знаний

Катерина Радомская
Елизавета Егорова
01:38 01.09.2023
Букет к первому сентября должен быть не только красивым, но и удобным для ребенка и учителя. Эксперты рассказали, как выбрать те самые цветы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В канун Дня знаний спрос на цветы не упал, несмотря на договоренность среди большинства школ о том, чтобы отдать цветочный бюджет на благотворительность. В этом году цветочные рынки оживились даже больше обычного.

Самыми покупаемыми цветами к первому сентября стали подсолнухи: это сезонные, крепкие и недорогие цветы. Помимо них, традиционно перед праздником пользуются успехом хризантемы, герберы, эустомы и гладиолусы.

Флорист декоратор Инна Сергеевна рассказала, каким должен быть идеальный букет ко Дню знаний.

«Букет должен быть круглым и небольшим, чтобы было удобно держать в руке, чтобы рука ребенка не вспотела, чтобы не отпечатывалась упаковка. И чтобы он смог выстоять линейку», - поделилась флорист.

А эксперт по этикету Татьяна Баранова напомнила, что букет также не должен доставить дискомфорт учителю: лучше избегать аллергенных цветов и лилий (они источают слишком сильный аромат).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал нашему телеканалу, что осень начнется красиво. В День знаний будет стоять хорошая комфортная погода: температура может подняться до 27 градусов.

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