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Танкисты уничтожили боекомплект боевиков осколочно-фугасными снарядами

Анастасия Бобылева
Алексей Огренич
09:29 11.09.2023
Российские танкисты продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, «Звезда» показала их боевую работу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Российский танковый экипаж направляется к совсем новой позиции для выполнения боевой задачи. Следом едет БТР со взводом разведчиков отдельного танкового батальона. Они выясняют обстановку на позиции еще до того, как там окажется танк, проверяют местность на наличие мин и других опасностей.

«Чтобы не произошло никакого казуса для танкистов. Плюс проверить местность на пребывание самой ДРГ, потому что мы как бы близко к фронту подъезжаем, стрельба происходит практически у первой линии», - объяснил командир взвода разведки с позывным «Крахмал».

Огонь, перезарядка и снова огонь. Противник забаррикадировался в заброшенном задания бывшего промышленного предприятия. Удары наносятся осколочно-фугасными снарядами. Первое попадание в цель.

Два этажа здания представляют особую угрозу. На крыше или у оконной рамы мог устроиться вражеский снайпер.

Еще одно попадание - взрывается боекомплект, горят запасы топлива. Спрятаться у противника не получилось, он плохо замаскировал свои позиции.

Когда танк находится на стоянке, его паркуют под специальным настилом, который скрывает его очертания от беспилотников противника. Да и сама машина тщательно укрыта маскировочной сетью и закопана на несколько метров над уровнем земли. Это делается для того, чтобы в случае попадания рядом осколки не задели боевую машину.

Командир танка с позывным «Волк» побывал во многих боях. На стволе основного орудия его боевой машины надпись «За Севера». В память о погибшем боевом товарище. Подчиненные говорят, что командир - опытный, умело управляет коллективом. «Волк» поздравляет братьев-танкистов с профессиональным праздником.

«Ребята, с наступающим праздником дня танкиста, желаю вам счастья, здоровья, всем вернуться живыми здоровыми домой. Любите свою машину, хольте ее, лелейте, и она ответит вам тем же. Никогда не подведет в бою», - посоветовал он.

Ранее в парке «Патриот» состоялось празднование Дня танкиста. К празднику из зоны СВО в парк доставили танк Т-80БВ, разбивший украинскую колонну на Запорожском направлении.

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