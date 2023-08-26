Армия Бойцы группировки «Центр» отразили семь атак на Краснолиманском направлении Потери противника составили около 60 боевиков. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Бойцы группировки «Центр» отразили и сорвали семь атак украинских штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал «Звезде» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Российские подразделения поддерживали авиация и артиллерия. Наши военнослужащие успешно противодействовали штурмовым отрядам 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков. Националисты потеряли БМП, бронированную машину, два пикапа. Вражеский ЗРК «Стрела-10» поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Артиллеристы группировки вскрыли и подавили около 20 артиллерийских позиций украинских боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Мста-Б» и 120-миллиметровый миномет противника. Ранее «Звезда» рассказывала, как российские военные уничтожили склад с боеприпасами в районе Урожайного. Были поражены два пункта временной дислокации боевиков, опорный пункт врага, автомобиль и склад с боеприпасами. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика