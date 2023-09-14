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Al Mayadeen: Израиль нанес ракетные удары по Хомсу в Сирии

Марина Крижановская
02:56 14.09.2023
Израиль выпустил ракеты, которые пересекли воздушное пространство Ливана, ударив по центру Сирии.
Al Mayadeen: Израиль нанес ракетные удары по Хомсу в Сирии
© Фото: Ammar Safarjalani XinHua Globallookpress
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Ливанские СМИ сообщили о нанесении Израилем ракетного удара по городу Хомс в одноименной провинции в Сирии. Отмечено, что ракеты были выпущены с побережья Ливана. по позициям сирийской армии.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что израильские ракеты пересекли воздушное пространство Ливана и ударили по территории Сирии.

«Наш корреспондент сообщил, что израильские ракеты пересекли воздушное пространство Ливана после запуска с самолетов, летевших у побережья Ливана в направлении провинции Хомс в центральной Сирии», - опубликовало сообщение СМИ.

Отмечено, что в результате атаки жертв и пострадавших нет. При этом телеканал проинформировал, что до этого солдат погибли двое и еще шестеро получили ранения после воздушного нападения Израиля на некоторые сирийские позиции в окрестностях провинции Тартус на побережье Средиземного моря.

В конце августа международный аэропорт Алеппо вышел из строя после атаки Израиля. Была разрушена взлетная полоса.

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