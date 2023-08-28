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Международный аэропорт Алеппо вышел из строя после атаки Израиля

Вероника Волосунова
08:29 28.08.2023
После ночной атаки Израиля у аэропорта Алеппо в Сирии разрушена взлетная полоса.
Международный аэропорт Алеппо вышел из строя после атаки Израиля
© Фото: Stringer, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии вышел из строя после атаки Израиля, разрушена взлетная полоса. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

«Около 4.30 утра (совпадает с мск) израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя», - следует из сообщения телеканала.

Телеканале отметил, что это уже 22-й удар Израиля по территории Сирии с начала 2023 года.

Ранее Израиль атаковал Сирию корректируемыми авиационными бомбами. Половина из них были уничтожены управляемыми ракетами комплекса «Панцирь-С» ПВО САР. В результате атаки погибли четыре сирийских военнослужащих, еще четверо пострадали.

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