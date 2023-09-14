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Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур

Игнат Далакян
21:00 14.09.2023
Девочка ознакомилась с объектами космодрома и приняла участие в предполетной пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-24».
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Школьница из Ростова-на-Дону Мария Андреева, которую президент России Владимир Путин пригласил на запуск «Союза МС-24» приехала на Байконур.

Лицеистка ознакомилась с объектами космодрома и приняла участие в предполетной пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-24».

Мария Андреева была одной из участниц открытого урока «Разговор о важном», который российский президент Владимир Путин провел 1 сентября. Девятиклассница рассказывала, что три года занимается разработкой спутников, а сейчас совместно со своим учебным заведением и Московским институтом электроники и математики делает первый в России аппарат, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Мария попросила Владимира Путина оставить подпись на первом созданном ей спутнике, отметив, что встреча с главой государства была ее мечтой.

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