Директор «Зенита» Раппопорт рассказал, почему Карпин решил бежать в Эстонию

Текущий год стал неудачным для главы российской сборной. Возможно, именно поэтому он задумывается о переезде в Эстонию.

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Экс главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт назвал высказывания главного тренера российской сборной по футболу Валерия Карпина о возможном скором переезде в Эстонию шокирующими.

«Это неправильно. Конечно, он не должен о своих личных делах (говорить. - Прим. ред.), учитывая, что за ним стоит футбольный клуб ростовцев (ФК "Ростов". - Прим. ред.), за ним сборная. Для меня это странно - он разумный человек», - сказал Раппопорт нашему телеканалу.

Также экс-тренер поделился возможными причинами такого поступка. Сейчас у Карпина возникли проблемы - в том виде, в котором сборная существует на данный момент, «кроме шишек, ничего не получишь». Возможно, он просто занервничал из-за шквала критики.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал слова Карпина о том, что отечественные футболисты должны уезжать из страны и играть за европейские клубы. По мнению Колоскова, РФ может лишиться перспективных игроков.