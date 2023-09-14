Следователи и эксперты приступили к выяснению обстоятельств экстренной посадки А320

На данный момент следователи активно допрашивают свидетелей экстренной посадки Airbus А320, в том числе команду воздушного судна.

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Огромный Airbus A320 по-прежнему стоит на пшеничном поле после того, как пилоты виртуозно посадили борт рейса Сочи - Омск в Новосибирской области. Сейчас следователи и эксперты активно работают на месте происшествия.

Полная техническая оценка судна может занять несколько недель, механикам предстоит скрупулезно изучить все ключевые узлы и агрегаты. Если какие-то из них повреждены - выяснить, подлежат ли восстановлению, чтобы определить оптимальный способ транспортировки самолета.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна», - рассказала старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко.

Подробнее про то, как эксперты выясняют обстоятельства произошедшего, и про символическую встречу «кукурузы» и «пшеницы» смотрите в сюжете Надежды Котормус.

Ранее заслуженный летчик РФ, ветеран гражданской авиации Олег Серов рассказал, что у самолета, потерявшего гидравлику, отказала первая система из трех. Если бы отказали сразу все, то пассажиров рейса было бы уже не спасти.